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Rosa Josefa Santos Díaz

(Viuda de Suso El Carpintero) 

Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa de ánima: hoy sábado, día 12, a las once y media de la mañana, en la capilla del tanatorio. Funeral: hoy, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de Sada D’Arriba. Entierro a continuación, en el cementerio municipal. Salida del hogar funerario a las seis menos diez de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3, Lugar Tarabelo nº 58, Sada (A Coruña).

Sada, 12 de septiembre de 2026 Funeraria Apóstol