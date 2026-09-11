Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Clarisa Mato Amarelle

(Lita) 

Falleció el día de ayer, a los 80 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de cuerpo presente: Iglesia parroquial de San Cristóbal das Viñas, hoy, a las seis de la tarde. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia, favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Salida del tanatorio: hoy, a las cinco y media de la tarde. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 3

A Coruña, 11 de septiembre de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es