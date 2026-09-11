Clarisa Mato Amarelle

(Lita)

Falleció el día de ayer, a los 80 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de cuerpo presente: Iglesia parroquial de San Cristóbal das Viñas, hoy, a las seis de la tarde. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia, favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Salida del tanatorio: hoy, a las cinco y media de la tarde. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 3

A Coruña, 11 de septiembre de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es