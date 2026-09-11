Antonio González Vázquez

(Jubilado de Caixa Galicia, viudo de Purificación González Ponte)

Falleció el día de ayer, a los 91 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de cuerpo presente que se celebrará hoy viernes día 11, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de San Vicente de Moruxo, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. Salida del hogar funerario a las siete menos veinte de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4.

Fiobre (Bergondo), 11 de septiembre de 2026 Funeraria Apóstol