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Antonio González Vázquez

(Jubilado de Caixa Galicia, viudo de Purificación González Ponte) 

Falleció el día de ayer, a los 91 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de cuerpo presente que se celebrará hoy viernes día 11, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de San Vicente de Moruxo, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. Salida del hogar funerario a las siete menos veinte de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4.

Fiobre (Bergondo), 11 de septiembre de 2026 Funeraria Apóstol