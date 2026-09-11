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Agustina Benita Gómez Bravo

Falleció el día 10 de septiembre de 2026, a los 73 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Incineración hoy viernes, día 11 a las doce y media de la mañana en el crematorio municipal de Feans (A Coruña), por cuyos favores anticipan gracias. La salida del hogar funerario se efectuará a las doce de la mañana. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 3, Avda. Apóstol Santiago nº1 0, Arteixo. Pésames: arteixo@funerariaapostol.com

Arteixo, 11 de septiembre de 2026 Funeraria Apóstol