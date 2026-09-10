Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Carlos Díaz-Pache Montenegro

Falleció cristianamente acompañado por su familia en el día de ayer 

l D.E.P. l

Su esposa, María Dolores Gosende Blanco; hijos, Adela, Carlos y Miguel; hija política, María Encina; nietos, Lucía, Sofía, Alicia y Miguel; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Día 11, a las SIETE de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Lucía (A Coruña). Tanatorio Servisa-Coruña. Sala nº 6 (Frente al CHUAC y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).

A Coruña, 10 de septiembre de 2026 Crematorio Servisa-Coruña