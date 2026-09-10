Carlos Díaz-Pache Montenegro

Falleció cristianamente acompañado por su familia en el día de ayer

l D.E.P. l

Su esposa, María Dolores Gosende Blanco; hijos, Adela, Carlos y Miguel; hija política, María Encina; nietos, Lucía, Sofía, Alicia y Miguel; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Día 11, a las SIETE de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Lucía (A Coruña). Tanatorio Servisa-Coruña. Sala nº 6 (Frente al CHUAC y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).

A Coruña, 10 de septiembre de 2026 Crematorio Servisa-Coruña