Pedro Ríos Zapata

(Pedro O Perillán) (Viudo de Josefa Rodríguez Illanes)

Falleció el día de ayer, a los 99 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE la asistencia a la misa de cuerpo presente que se celebrará hoy miércoles, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Serantes (Mera), siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro y media de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4, Lugar Tarabelo nº 58, Sada (A Coruña). Pésames: sada@funerariaapostol.com

Mera (Oleiros), 9 de septiembre de 2026 Funeraria Apóstol