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Juan Garea Mejuto

(Zapatero) (Jubilado de la Solana) (Viudo de Nieves Sánchez Rozada) 

Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 88 años de edad 

l D.E.P. l

Sus hijos, Juan y Nieves Garea Sánchez; hijos políticos, Rosa Romero e Iván Pino; nietos, Iván, Diego, Eva y Laura; hermanos, Anuncia, Manolo y Mercedes; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente, acto que tendrá lugar HOY, a las CINCO de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Guísamo (Bergondo). A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del hogar funerario se efectuará a las CUATRO Y MEDIA de la tarde. Hogar Funerario nº 4, Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 9 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.