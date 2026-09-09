Dorinda Sánchez Vázquez

(Viuda de Marcial Bermúdez Arraña)

Falleció el día de ayer, a los 94 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Día del entierro: Hoy miércoles. A las seis y media de la tarde salida de la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de Santa María de Dordaño, donde a las siete de la tarde se celebrará el funeral de cuerpo presente por el eterno descaso de su alma, terminado este se procederá a dar cristiana sepultura en el panteón familiar. Casa mortuoria: Velatorios la Merced/La Traviesa nº 4, Oza de los Rios.

Casa Grande—Dordaño (Oza Cesuras), 9 de septiembre de 2026 Funeraria La Merced