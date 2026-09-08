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Plácido Ferreiro Rouco

(Viudo de Florinda Fidalgo Piñeiro)

Falleció el día de ayer, a los 98 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará en la capilla del tanatorio, hoy, a las cinco de la tarde. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de Santa María de Oleiros, favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Hora de salida del tanatorio: Hoy, a las cinco y media de la tarde. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 7 (frente al CHUAC).

A Coruña, 8 de septiembre de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es