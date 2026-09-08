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José Faraldo Buyo

(Pepe do Mono) (Viudo de Doña María Francisca Seoane Medín) 

Falleció el día de ayer, a los 92 años, confortado con los Auxilios Espirituales

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Cremación: Hoy martes. Hora: A las diez y media de la mañana, en la intimidad familiar. Funeral: Miércoles, día 9, a las seis de la tarde. Iglesia: Santuario de Nuestra Señora de Los Remedios. Cementerio: Municipal de Betanzos. Crematorio Tanatorio Mariano, Ctra. del Cementerio s/n, sala nº 1.

Betanzos, 8 de septiembre de 2026.  Funeraria Mariano