María Josefa Mosquera Lorenzo

Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa de ánima: Hoy martes, día 8, a las once de la mañana, en la capilla del tanatorio. Funeral: Hoy, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de San Juan de Ouces. Entierro: A continuación, en el cementerio parroquial. Salida del hogar funerario: A las siete menos veinte de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3, Lugar Tarabelo nº 58, Sada (A Coruña).

Ouces (Bergondo), 8 de septiembre de 2026 Funeraria Apóstol