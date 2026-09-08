Alejandro Vecino Boutureira

(Hijo del fundador de transportes y contenedores Vecino)

Falleció el día 7 de septiembre del 2026, a los 42 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy, a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Erboedo (A Laracha). A continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial de dicha parroquia, por cuyos favores anticipan gracias. Salida del hogar funerario a la seis y cuarto de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 2.

Erboedo (A Laracha), 8 de septiembre de 2026 Funeraria Apóstol