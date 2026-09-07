María del Carmen López Gacio

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 49 años de edad.

D.E.P.

Sus hijos, Sergio y Miriam; nieta, madre, Olga; hermanos, Sonia e Ignacio, demás familia y su pareja Ángel.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia sepelio, que se celebrará mañana MARTES a la UNA Y MEDIA de la tarde en el cementerio municipal de Mondoñedo (nuevo).

También se comunica que se oficiará una misa en la capilla de Pompas Fúnebres (Plaza Palloza 4) mañana MARTES a las ONCE Y MEDIA de la mañana.

Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las DOCE Y CUARTO de la tarde.

Hogar funerario nº 4 - Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 7 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.