Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María del Carmen López Gacio

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 49 años de edad.

D.E.P.

Sus hijos, Sergio y Miriam; nieta, madre, Olga; hermanos, Sonia e Ignacio, demás familia y su pareja Ángel. 

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia sepelio, que se celebrará mañana MARTES a la UNA Y MEDIA de la tarde en el cementerio municipal de Mondoñedo (nuevo). 

También se comunica que se oficiará una misa en la capilla de Pompas Fúnebres (Plaza Palloza 4) mañana MARTES a las ONCE Y MEDIA de la mañana. 

Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las DOCE Y CUARTO de la tarde. 

Hogar funerario nº 4 - Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 7 de septiembre de 2026                                                     Pompas Fúnebres, S.A.