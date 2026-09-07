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María Brandariz Villaverde

(Viuda de Juan Otero “Loupín”) 

Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. 

 D.E.P.

Su familia. 

RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradece la asistencia al funeral de cuerpo presente que se celebrará hoy lunes, día 7, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Serantes (Mera), siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. 

La salida del hogar funerario se efectuará a las seis y media de la tarde. 

Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4.

Mera (Oleiros), 7 de septiembre de 2026                                                       Funeraria Apóstol