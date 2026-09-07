Marcial Pedreira Vázquez
(Viudo de Doña María Luisa Cebreiro García)
Falleció el 6 de septiembre de 2026 a los 87 años de edad, después de recibir los SS.SS.
D.E.P.
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Salida del tanatorio: hoy lunes, a las siete y media de la tarde.
Iglesia y cementerio parroquial de San Esteban de Cos, Abegondo (pésames: https://tellmebye.com/marcial-pedreira-vazquez).
Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 4.
Cos (Abegondo ), 7 de septiembre de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.