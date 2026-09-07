Marcial Pedreira Vázquez

(Viudo de Doña María Luisa Cebreiro García)

Falleció el 6 de septiembre de 2026 a los 87 años de edad, después de recibir los SS.SS.

D.E.P.

Su familia.

RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.

Salida del tanatorio: hoy lunes, a las siete y media de la tarde.

Iglesia y cementerio parroquial de San Esteban de Cos, Abegondo (pésames: https://tellmebye.com/marcial-pedreira-vazquez).

Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 4.

Cos (Abegondo ), 7 de septiembre de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.