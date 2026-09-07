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Marcial Pedreira Vázquez

(Viudo de Doña María Luisa Cebreiro García) 

Falleció el 6 de septiembre de 2026 a los 87 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

D.E.P. 

Su familia. 

RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. 

Salida del tanatorio: hoy lunes, a las siete y media de la tarde. 

Iglesia y cementerio parroquial de San Esteban de Cos, Abegondo (pésames: https://tellmebye.com/marcial-pedreira-vazquez). 

Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 4.

Cos (Abegondo ), 7 de septiembre de 2026                           Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.