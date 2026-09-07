Jose María Moure Purriños
(Pepe de Moure do Vión)
Falleció el día de ayer, a los 77 años, confortado con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Cremación: Hoy lunes. Hora: Diez y media de la mañana, en la intimidad familiar.
Funeral: a las seis de la tarde.
Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Julián de Vigo.
Nota: no se reciben flores. Crematorio Tanatorio Mariano, Ctra. del Cementerio, s/n. sala nº 4 (Betanzos).
San Julián de Vigo (Paderne), 7 de septiembre de 2026 Funeraria Mariano