Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Jose María Moure Purriños

(Pepe de Moure do Vión) 

Falleció el día de ayer, a los 77 años, confortado con los Auxilios Espirituales. 

D.E.P.

Su familia. 

RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. 

Cremación: Hoy lunes. Hora: Diez y media de la mañana, en la intimidad familiar. 

Funeral: a las seis de la tarde. 

Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Julián de Vigo. 

Nota: no se reciben flores. Crematorio Tanatorio Mariano, Ctra. del Cementerio, s/n. sala nº 4 (Betanzos).

San Julián de Vigo (Paderne), 7 de septiembre de 2026                              Funeraria Mariano