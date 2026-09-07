Amparo Barbeito González
(Viuda de Manuel Martínez Iglesias)
Falleció el día 6 de septiembre de 2026, a los 93 años de edad, después de recibir los SS.SS.
D.E.P.
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Funeral de cuerpo presente: Hoy lunes, día 7, a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago de Arteixo, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial nuevo de Arteixo, por cuyos favores anticipan gracias.
No se reciben flores.
Salida del hogar funerario: Cuatro menos diez de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2.
Arteixo, 7 de septiembre de 2026 Funeraria Apóstol