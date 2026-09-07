Amparo Barbeito González

(Viuda de Manuel Martínez Iglesias)

Falleció el día 6 de septiembre de 2026, a los 93 años de edad, después de recibir los SS.SS.

D.E.P.

Su familia.

RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.

Funeral de cuerpo presente: Hoy lunes, día 7, a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago de Arteixo, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial nuevo de Arteixo, por cuyos favores anticipan gracias.

No se reciben flores.

Salida del hogar funerario: Cuatro menos diez de la tarde.

Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2.

Arteixo, 7 de septiembre de 2026 Funeraria Apóstol