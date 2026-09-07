Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Amparo Barbeito González

(Viuda de Manuel Martínez Iglesias) 

Falleció el día 6 de septiembre de 2026, a los 93 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

D.E.P.

Su familia. 

RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. 

Funeral de cuerpo presente: Hoy lunes, día 7, a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago de Arteixo, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial nuevo de Arteixo, por cuyos favores anticipan gracias. 

No se reciben flores. 

Salida del hogar funerario: Cuatro menos diez de la tarde. 

Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2.

Arteixo, 7 de septiembre de 2026                                                                   Funeraria Apóstol