Gerardo Manuel García Fraga
(Loló - Viudo de Doña Mercedes Prego Boado)
Falleció el día de ayer, a los 93 años, confortado con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Entierro: Hoy domingo. Salida tanatorio: seis menos veinte de la tarde.
Honras fúnebres: De cuerpo presente, a las seis.
Iglesia y cementerio: Parroquiales de Santa Cruz de Mondoi.
Funeral: Lunes, día 7, a las siete de la tarde, en la misma iglesia parroquial.
Crematorio Tanatorio Mariano, Ctra. del Cementerio s/n, sala nº 1.
Betanzos (Mondoi), 6 de septiembre de 2026 Funeraria Mariano