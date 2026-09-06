Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Gerardo Manuel García Fraga

(Loló - Viudo de Doña Mercedes Prego Boado) 

Falleció el día de ayer, a los 93 años, confortado con los Auxilios Espirituales. 

D.E.P.

Su familia. 

RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. 

Entierro: Hoy domingo. Salida tanatorio: seis menos veinte de la tarde. 

Honras fúnebres: De cuerpo presente, a las seis. 

Iglesia y cementerio: Parroquiales de Santa Cruz de Mondoi. 

Funeral: Lunes, día 7, a las siete de la tarde, en la misma iglesia parroquial. 

Crematorio Tanatorio Mariano, Ctra. del Cementerio s/n, sala nº 1.

Betanzos (Mondoi), 6 de septiembre de 2026                                               Funeraria Mariano