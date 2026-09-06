Gerardo Manuel García Fraga

(Loló - Viudo de Doña Mercedes Prego Boado)

Falleció el día de ayer, a los 93 años, confortado con los Auxilios Espirituales.

D.E.P.

Su familia.

RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.

Entierro: Hoy domingo. Salida tanatorio: seis menos veinte de la tarde.

Honras fúnebres: De cuerpo presente, a las seis.

Iglesia y cementerio: Parroquiales de Santa Cruz de Mondoi.

Funeral: Lunes, día 7, a las siete de la tarde, en la misma iglesia parroquial.

Crematorio Tanatorio Mariano, Ctra. del Cementerio s/n, sala nº 1.

Betanzos (Mondoi), 6 de septiembre de 2026 Funeraria Mariano