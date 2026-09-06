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Francisco Corral Corral

(Paco de Antón) 

Falleció el día de ayer, a los 81 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. 

D.E.P.

Su familia. 

RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. 

Liturgia de exequias: Iglesia parroquial de Nuestra Señora de Pastoriza, hoy, a las seis de la tarde. 

A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia, favores por los que anticipan las más expresivas gracias. 

Hora de salida del tanatorio: hoy, a las cinco y media de la tarde. 

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 9.

Arteixo, 6 de septiembre de 2026           Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es