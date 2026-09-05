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Pilar Hervada Fernández-España

Falleció el día 4 de septiembre, confortada con los Santos Sacramentos y acompañada de su familia

 l D.E.P. l

Sus hermanos, Faustino (†), José (†), Carlos (†), Jesús (†), Jaime (†) y Concepción (†); hermanas políticas, Cantón y Magi; Soco Mosquera y familia; sobrinos, primos, demás familia y amigos. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y comunican que tendrá lugar una eucaristía para celebrar su encuentro con Dios, hoy sábado día 5, a las DOS MENOS CUARTO de la tarde en la capilla de Pompas Fúnebres. Hogar Funerario nº 5 - Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 5 de septiembre de 2026. Pompas Fúnebres, S.A.