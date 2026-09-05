(Viuda de Don Julio García Rosende )

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 86 años de edad

l D.E.P. l

Sus hijos, Julio-Marcos, Óscar, Lucía Conty y Pilar Nieto; nietos, Javier y Helena; sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente, que se oficiará, HOY a las DOCE de la mañana en la iglesia parroquial de San Cosme de Maianca-Mera (Oleiros ). A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las ONCE Y MEDIA de la mañana.

Hogar funerario nº 2 - Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 5 de septiembre de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es