María Candelaria Pardo Sánchez

(Viuda de Don Manuel Panete González)

Falleció el día de ayer, a los 100 años, confortada con los Auxilios Espirituales

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado. Salida tanatorio: A las cinco menos veinte de la tarde. Funeral: De cuerpo presente, a las cinco. Iglesia y cementerio: Parroquiales de Santa Eulalia de Espenuca. Crematorio Tanatorio Mariano, Ctra. del Cementerio s/n, sala nº 2.

Betanzos - Espenuca (Coirós), 5 de septiembre de 2026. Funeraria Mariano