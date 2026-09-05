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María Candelaria Pardo Sánchez

(Viuda de Don Manuel Panete González) 

Falleció el día de ayer, a los 100 años, confortada con los Auxilios Espirituales 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado. Salida tanatorio: A las cinco menos veinte de la tarde. Funeral: De cuerpo presente, a las cinco. Iglesia y cementerio: Parroquiales de Santa Eulalia de Espenuca. Crematorio Tanatorio Mariano, Ctra. del Cementerio s/n, sala nº 2.

Betanzos - Espenuca (Coirós), 5 de septiembre de 2026.  Funeraria Mariano