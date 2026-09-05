Josefa Sande Prego
(Viúva de Manuel Silveira Arcas)
Finou o día 4 de setembro, aos 78 anos de idade, confortada cos Auxilios Espirituais
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración polo eterno descanso da súa alma. O funeral de corpo presente oficiarase o sábado, día 5 de setembro, ás 16: 30 da tarde na igrexa parroquial de San Andrés de Meirama. De seguido, recibirá cristiá sepultura no cemiterio parroquial, favores polos que anticipan grazas. A saída do tanatorio efectuarase ás catro da tarde. Tanatorio San Antonio de Cerceda, sala nº 1. Pésames: tanatorios@gruposanantonio.es
Meirama (Cerceda), 5 de setembro de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio