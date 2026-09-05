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Josefa Sande Prego

(Viúva de Manuel Silveira Arcas) 

Finou o día 4 de setembro, aos 78 anos de idade, confortada cos Auxilios Espirituais 

l D.E.P. l

A súa familia. PREGA unha oración polo eterno descanso da súa alma. O funeral de corpo presente oficiarase o sábado, día 5 de setembro, ás 16: 30 da tarde na igrexa parroquial de San Andrés de Meirama. De seguido, recibirá cristiá sepultura no cemiterio parroquial, favores polos que anticipan grazas. A saída do tanatorio efectuarase ás catro da tarde. Tanatorio San Antonio de Cerceda, sala nº 1. Pésames: tanatorios@gruposanantonio.es

Meirama (Cerceda), 5 de setembro de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio