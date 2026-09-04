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Manuel García Barca

Falleció a los 69 años, confortado con los Auxilios Espirituales 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará el viernes a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Vicente de A Graña (Ponteceso). A continuación, recibirá sepultura en el panteón familiar. Favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Ponteceso, sala nº 1.

A Graña (Ponteceso), 4 de septiembre de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio