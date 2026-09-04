José Lema Martínez

(Viudo de Josefa Pose Trillo)

Falleció el día 3 de septiembre, a los 86 años, confortado con los Auxilios Espirituales

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará el viernes a las seis y cuarto de la tarde, en la iglesia parroquial de San Vicente de A Graña (Ponteceso). A continuación, recibirá sepultura en el panteón familiar. Favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las seis de la tarde. Tanatorio San Antonio de Ponteceso, sala nº 2.

A Graña (Ponteceso), 4 de septiembre de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio