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Francisco Arribas Tobío

(Vecino de Cabanelas – Bardaos) 

Falleció el día 2 de Septiembre de 2026, a los 72 años de edad 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver: Hoy viernes. La salida del tanatorio San Xulián de A Silva se efectuará a las tres y cuarenta y cinco de la tarde. Funeral: De cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santa María de Bardaos y, a continuación, se procederá a su incineración en la intimidad familiar. Favores por los que la familia anticipa las más expresivas gracias.Tanatorio San Xulián de A Silva: Túmulo nº 1.

Bardaos (Tordoia), 4 de septiembre de 2026.  Funeraria San Xulián