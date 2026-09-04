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Esteban Vázquez Carro

(Arenas Esteban) 

Falleció el día de ayer, a los 87 años, confortado con los Auxilios Espirituales 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Entierro: Hoy viernes. Salida tanatorio: Seis menos cuarto de la tarde. Funeral: De cuerpo presente. Iglesia: Santuario de Nuestra Señora de Los Remedios. Cementerio: Municipal de Betanzos. Crematorio Tanatorio Mariano, Ctra. del Cementerio s/n, sala nº 1.

Betanzos, 4 de septiembre de 2026.  Funeraria Mariano