Manuel Rogelio Seijas Eiris

(Seixas, viudo de Gumersinda Angeriz Suárez)

Falleció el día de ayer, a los 91 años, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Funeral: Hoy, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Celas. Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro y media de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 1, Avd. Almeiras nº 63, Culleredo.

Celas (Culleredo), 3 de septiembre de 2026. Funeraria-Tanatorio San Javier