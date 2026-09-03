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Juan Luis Sánchez Guerra

Falleció el día 1, a los 73 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de cuerpo presente: Iglesia parroquial de Santiago de Boado - Mesía, hoy a las cinco de la tarde. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Conducción del cadáver: La salida del tanatorio se efectuará hoy a las cuatro de la tarde. Tanatorio crematorio Albia A Coruña: Sala nº 4.

A Coruña, 3 de septiembre de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es