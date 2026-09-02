María Olga Pintané Zas

(Viuda de Salvador Mato Iglesias)

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA .una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy a las cinco de la tarde. Conducción del cadáver: La salida del tanatorio se efectuará hoy a las cinco y media de la tarde, hasta el cementerio parroquial de San Pedro de Visma. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 7.

A Coruña, 2 de septiembre de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es