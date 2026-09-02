José Antonio Souto Santiago
(Ingeniero Técnico Industrial)
Falleció el día 1 de Septiembre
l D.E.P. l
Su esposa, María del Carmen Piñeiro Lastres; hijo Joaquín; hija política, Anxela Tapias Mariño; nietas, Ana y María; sobrinos, Roberto y Silvia; ahijado, Javier, primos y demás familia.
SIEMPRE EN NUESTRO RECUERDO El velatorio en las intalaciones de Pompas Fúnebres de Sada (Avenida de A Coruña, 2) se iniciará HOY, miércoles día 2, a las NUEVE Y MEDIA de la mañana hasta la UNA Y MEDIA de la tarde. La cremación se realizará en la intimidad familiar. Hogar funerario nº 2- Sada Pésames: pesames@pompascoruna.com
Sada, 2 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.