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El Ideal Gallego Fundado en 1917

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José Antonio Souto Santiago

(Ingeniero Técnico Industrial) 

Falleció el día 1 de Septiembre

l D.E.P. l

Su esposa, María del Carmen Piñeiro Lastres; hijo Joaquín; hija política, Anxela Tapias Mariño; nietas, Ana y María; sobrinos, Roberto y Silvia; ahijado, Javier, primos y demás familia. 

SIEMPRE EN NUESTRO RECUERDO El velatorio en las intalaciones de Pompas Fúnebres de Sada (Avenida de A Coruña, 2) se iniciará HOY, miércoles día 2, a las NUEVE Y MEDIA de la mañana hasta la UNA Y MEDIA de la tarde. La cremación se realizará en la intimidad familiar. Hogar funerario nº 2- Sada Pésames: pesames@pompascoruna.com

Sada, 2 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.