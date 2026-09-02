Aurelia Coba Fernández

(Viuda de Manuel Martínez Graña)

Falleció en A Coruña, el día 1 de septiembre de 2026, a los 87 años de edad

l D.E.P. l

Su hija, Ángeles Martínez Coba; hijo político, Juan Antonio; nieta: Andrea; hermanos, Jacinto, Juan y José; hermanas políticas: Lucía, Beni y Manola; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. Funeral y entierro: Miércoles día 2 de septiembre a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial de O Bolo (Ourense). Favores por los que anticipan gracias. Capilla Ardiente: Residencia O Bolo (Ourense).

A Coruña, 2 de septiembre de 2026