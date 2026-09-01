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Santiago Manteiga Fernández

(Viudo de Josefa Touriñan Souto) 

Falleció el día de ayer, a los 98 años, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago de Castelo (Culleredo). Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. Tanatorio - Crematorio San Javier, sala nº 1

Castelo (Culleredo), 1 de septiembre de 2026.  Funeraria-Tanatorio San Javier