Santiago Manteiga Fernández

(Viudo de Josefa Touriñan Souto)

Falleció el día de ayer, a los 98 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago de Castelo (Culleredo). Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. Tanatorio - Crematorio San Javier, sala nº 1

Castelo (Culleredo), 1 de septiembre de 2026. Funeraria-Tanatorio San Javier