Leonor Gloria García Paz

(Nori)

Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de la cremación: hoy, a las cuatro de la tarde. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Funeral: El jueves 3 a las ocho de la tarde en la iglesia parroquial María Auxiliadora de Salesianos, A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 4. C/ Madame Curie, nº 3. Polig. A Grela - A Coruña.

A Coruña, 1 de septiembre de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es