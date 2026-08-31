Pilar Antelo Diéguez

(Café Bar Casa Pilar)

Falleció el día 29, a los 90 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Iglesia parroquial de Santiago de Berdeogas (Dumbria), hoy a las doce de la mañana. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Hora de salida del tanatorio: Hoy, a las diez y media de la mañana. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 9.

A Coruña, 31 de agosto de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es