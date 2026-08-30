Manuel Angel Méndez Pensado

(Manú)

Falleció el 28 de agosto, a los 72 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Hoy domingo, a las cuatro y media de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de Santiago de Meangos (Abegondo). La misa de ánimas se celebrará el domingo, 20 de septiembre, a las diez de la mañana en la misma iglesia. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3.

O Couto - Meangos (Abegondo), 30 de agosto de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.