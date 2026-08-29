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Rosa Ordóñez Calvo

(“Rosa de Canelas” “Viuda de Germán Pose”) 

Falleció el día 28 de agosto, a los 84 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: El funeral de cuerpo presente se oficiará mañana sábado a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Salvador de Pazos - Ponteceso. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial de San Esteban de Buño. Favores por los que anticipan gracias.Conducción del cadáver: La salida del tanatorio se efectuará a las cuatro y media de la tarde.Tanatorio San Antonio de Ponteceso: Sala nº 1.

Pazos (Ponteceso), 29 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio