Miguel Antonio García Naveira

(Miki) (Hijo de Charo de Rico)

Falleció el día de ayer, a los 57 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Hoy sábado, día 29, a las cuatro de la tarde, en la capilla del tanatorio. Cremación: A continuación, en la intimidad familiar. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3, Lugar Tarabelo nº 58, Sada (A Coruña). Pésames: sada@funerariaapostol.com

Oleiros, 29 de agosto de 2026. Funeraria Apóstol