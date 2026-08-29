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Julio Bertólez Pérez

Falleció el día 27, a los 86 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las once y media de la mañana. Hora de la cremación: Hoy, a las doce de la mañana. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Funeral: En la iglesia parroquial Santa Mariña de Parada de Sil (Ourense) el domingo 30, a las seis de la tarde y posterior inhumación de cenizas en el cementerio de dicha parroquia. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 9.

A Coruña, 29 de agosto de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es