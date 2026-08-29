José Francisco Ponte Regueiro

(Viudo de Josefa Viña Facal)

Falleció a los 72 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: El funeral de cuerpo presente se oficiará hoy sábado a las cuatro menos cuarto de la tarde, en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio municipal de dicha villa. Favores por los que anticipan gracias.Conducción del cadáver: La salida del tanatorio se efectuará a las tres y media de la tarde.Tanatorio San Antonio de Carballo: Sala nº 2.

Carballo, 29 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio