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Consuelo Mourín Bardanca

(“Viuda de Serafín Novo Nieto”) 

Falleció el día 28 de agosto de 2026, a los 103 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver: Hoy sábado a las seis de la tarde, con salida de la casa mortuoria. Funeral: De cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Martiño de Cambre. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial. Favores que agradecen. Tanatorio San Antonio de Carballo: sala nº 1.

Cambre (Malpica), 29 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio