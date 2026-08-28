María Díaz Lesta

(Marina de Peredo) (Viuda de Sindo Pena)

Falleció el día de ayer, a los 96 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa de ánima: Hoy viernes, día 28, a las once de la mañana, en la capilla del tanatorio. Funeral: Hoy, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Andrés de Carnoedo. Entierro: A continuación, en el cementerio parroquial. Salida: A las cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 1, Lugar Tarabelo nº 58, Sada (A Coruña).

Lamela-Carnoedo (Sada), 28 de agosto de 2026. Funeraria Apóstol