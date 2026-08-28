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Herminda Fraguío Seijo

(Viuda de Don Francisco Gómez Souto) 

Falleció el 27 de agosto de 2026 a los 95 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Hoy viernes, a las seis de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de San Pedro de Crendes (Abegondo). Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3. Pésames: https://tellmebye.com/herminda-fraguio-seijo. En la celebración dominical del día 30 de agosto de las doce de la mañana se rezará por su eterno descanso.

Crendes (Abegondo), 28 de agosto de 2026. Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.