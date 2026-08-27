Javier García Bao

Falleció en el día de ayer, a los 67 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente, acto que tendrá lugar hoy jueves a las seis de la tarde en la capilla del Carmen (Santa Marta de Babío-Bergondo). A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar, por lo que les anticipan las más expresivas gracias. Nota: Salida del tanatorio a las seis menos cuarto de la tarde. Tanatorio Génesis nº 1.

Santa Marta de Babío (Bergondo), 27 de agosto de 2026. Funeraria Génesis