Digna Rey Barcala

(Viuda de Manuel Barcala Barcala) (Café-bar El Parque)

Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy a las cinco menos cuarto de la tarde. Hora de salida del tanatorio: Hoy, a cinco y media de la tarde. Cementerio: Municipal de Cambre. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 4. C/ Madame Curie nº 3, Polig. A Grela (A Coruña).

A Coruña, 27 de agosto de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es