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Jesusa Mato Varela

(Susa de Garceiras) (Viuda de Jesús Varela Pérez) 

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 95 años de edad.

l D.E.P. l

Sus hijos, Luisa, Begoña, Ramón, José María, Chus (+), Mari Carmen y Ermitas; hijos políticos, Antonio, Gloria, María del Mar y Tito; nietos, Tamara, Jesús, Adrián, Coral, Javier, Yasmina, Diego, Noelia, Cecilia y Gabriel; nietos políticos; bienietos, Rodrigo, Mikel, Aurora, Hugo, Pablo, Sofía, Nerea, Carla, Carmen e Izan; hemano, Emilio, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. 

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la sistencia al funeral de cuerpo presente, acto que tendrá lugar HOY, a las NUEVE MENOS CUARTO de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Os Ánxeles (Melide). A continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del hogar funerario se efectuará a las SIETE Y MEDIA de la tarde. 

Hogar Funerario Nº 2- O Graxal- Cambre. Pésames: pesames@pompascoruna.com.

O Graxal (Cambre), 26 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres, S.A.