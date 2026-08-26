Eulalia Pombo Vázquez
Finou o 24 de agosto, despois de recibir os Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración polo eterno descanso da súa ánima e agradecen a asistencia ao funeral de corpo presente que se celebrará hoxe, mércores, as seis da tarde, na igrexa parroquial de Santa María de Loureda, sendo a continuación a condución dos seus restos mortais ao cemiterio parroquial . A saída do Fogar Funerario efectuarase ás seis menos vinte da tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 2.
Loureda (Arteixo), 26 de agosto de 2026. Funeraria Apóstol