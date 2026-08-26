Carmen Vicente Naya

(Carmiña)

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 94 años de edad.

l D.E.P. l

Su esposo, Manuel Grandío Pérez; hijos, Julio Enrique y Araceli; hija política, Katy; nietos, Ainhoa y Rubén; ahijados, Chela y Piero; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para el entierro; hoy a la una de la tarde. Cementerio municipal de San Amaro (Entrada puerta principal). Hogar funerario nº 5 - Plaza Palloza.

Pésames: pesames@pompascoruna.com.

A Coruña, 26 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres, S.A.