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Carmen Vicente Naya

(Carmiña) 

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 94 años de edad. 

l D.E.P. l

Su esposo, Manuel Grandío Pérez; hijos, Julio Enrique y Araceli; hija política, Katy; nietos, Ainhoa y Rubén; ahijados, Chela y Piero; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. 

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para el entierro; hoy a la una de la tarde. Cementerio municipal de San Amaro (Entrada puerta principal). Hogar funerario nº 5 - Plaza Palloza. 

Pésames: pesames@pompascoruna.com.

A Coruña, 26 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres, S.A.