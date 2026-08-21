  Remedios García Martínez

(Viuda de Don José García Vázquez)

Falleció el día de ayer, a los 88 años, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Entierro: Hoy viernes. Salida tanatorio: A las doce menos cuarto de la mañana. Funeral: De cuerpo presente, a las doce. Iglesia y cementerio parroquiales de San Martín de Tiobre. Crematorio Tanatorio Mariano, Ctra. del Cementerio s/n, sala nº 1.

A Casilla (Betanzos), 21 de agosto de 2026 Funeraria Mariano