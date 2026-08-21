 José Angel Fernández López

(Corsario 43)

Falleció el 20 de agosto, a los 56 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Hoy viernes a las siete menos cuarto de la tarde. Iglesia parroquial Santiago de Requian (Betanzos). La Misa de ánimas se celebrará el domingo día 23 a las diez y media de la mañana en la mismaiglesia. Hogar fune rario: Tanatorio Golpe, sala nº 3.

Xanrozo - Requian (Betanzos), 21 de agosto de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.